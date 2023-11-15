نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات المتوقع يوم غد الأربعاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 15-11-2023.

وقال المركز في بيانه: الطقس غائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ظهور بعض السحب الركامية بعد الظهر، والسحب شرقاً.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها بين 15 – 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة على:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (28 – 32) / الصغرى (22 – 26).

المناطق الداخلية: العظمى (30 – 34) / الصغرى (20 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 24) / الصغرى (12 – 18).

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى، متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.