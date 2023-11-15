نشكركم على متابعتكم خبر سفير الإمارات يلتقي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأردن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة يائل لمبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، بمقر سفارة الدولة في العاصمة عمّان.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان حرص البلدين على إقامة المشاريع الحيوية والاستثمارية خاصة في مجال المياه والطاقة في المملكة الأردنية الهاشمية وبما يخدم خطط التنمية.

وتناول الجانبان تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي ولا سيما مع استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” في الفترة من 30 نوفمبر -12 ديسمبر في مدينة إكسبو دبي، حيث تحرص رئاسة المؤتمر على اتباع نهج يستند إلى تضافر الجهود الدولية ورفع سقف الطموح العالمي لتحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي.