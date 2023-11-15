نشكركم على متابعتكم خبر سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوماً أميرياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة أم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 15 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

وبحسب “وام”، نص المرسوم رقم 10 لسنة 2023 على أنه بعد الاطلاع على القانون رقم / 1 / لسنة 2007 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة ليضم كلاً من:

خلفان أحمد مسفر، رئيساً، يوسف خلفان طحنون، عضواً، عائشة راشد سلطان ليتيم، عضواً، عبدالله حميد بن حامد، عضواً، عمار راشد سيف بن بدر العليلي، عضواً، أحمد عبيد إبراهيم، عضواً، عبدالله سيف الحساوي، عضواً، ناصر عبدالله رمضان آل علي، عضواً، سهيلة مبارك الوالي، عضواً. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر فى الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام شبكة أم القيوين الإذاعية.

ونص المرسوم رقم 11 لسنة 2023 على تعيين خالد عمر راشد الخرجي مديراً عاماً لشبكة أم القيوين الإذاعية، ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.