نشكركم على متابعتكم خبر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:01 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 16-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 – 25 كم/س تصل إلى 55 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (28 – 33) / الصغرى (20 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (29 – 34) / الصغرى (15 – 20).

المناطق الجبلبة: العظمى (20 – 25) / الصغرى (14 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.