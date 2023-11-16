اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً الخميس

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر حالة الطقس المتوقعة في الإمارات غداً الخميس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:01 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الخميس الموافق في 16-11-2023.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

 

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 – 25 كم/س تصل إلى 55 كم/س”.

 

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (28 – 33) / الصغرى (20 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (29 – 34) / الصغرى (15 – 20).

المناطق الجبلبة: العظمى (20 – 25) / الصغرى (14 – 19).

 

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا