نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يزور معرض دبي للطيران على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:01 صباحاً - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم، معرض دبي للطيران الذي يقام في مركز دبي العالمي ويستمر حتى 17 نوفمبر الجاري.

واستمع سموه خلال زيارته لأجنحة العديد من الشركات المحلية والأجنبية، وكذلك المساحات الخارجية المخصصة للعرض، إلى عروض تقديمية حول أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع التي ستساعد في تشكيل شخصية المستقبل وصناعة الطيران العالمية واستكشاف فرص الاستفادة منها.ويعد المعرض مركزًا لقادة الصناعة وحافزًا للنمو في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع.

ويعتبر الحدث الأكثر أهمية في مجال الطيران العالمي، ويجمع أكثر من 1400 عارض وأكثر من 300 متحدث دولي من 95 دولة لزيادة فرص التعاون والتقدم التكنولوجي، واستكشاف أحدث الاتجاهات وتحسين معايير الاستدامة لابتكار المستقبل.