نشكركم على متابعتكم خبر “شرطة أبوظبي” و”الدفاع المدني” تعاملات مع حريق بمصنع في منطقة مصفح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:00 مساءً - خاص – نغم حسن

تعاملت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع، صباح اليوم الخميس، داخل مصنع بمنطقة مصفح.

ونشر الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر تويتر بياناً جاء فيه: “فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني تتعامل مع حريق اندلع اليوم 16 نوفمبر 2023 في تمام الساعة السابعة صباحاً في مصنع بمنطقة مصفح، وقد باشرت الجهات المختصة عملها وتؤكدان على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية”.