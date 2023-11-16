نشكركم على متابعتكم خبر 6 نصائح للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:00 مساءً - خاص – نغم حسن
أوضحت شرطة أبوظبي عدداً من النصائح الواجب على السائقين اتباعها للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.
و تشمل هذه النصائح بحسب ما ذكرته الشرطة عبر حسابها في منصة “إكس”:
1- تجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.
2- خفف سرعتك.
3- اترك مسافة أمان.
4- تفقد إطارات مركبتك.
5- تأكد من نظافة زجاج مركبتك من الداخل.
6- تأكد من كفاءة مساحات الزجاج.