نشكركم على متابعتكم خبر 6 نصائح للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 03:00 مساءً - خاص – نغم حسن

أوضحت شرطة أبوظبي عدداً من النصائح الواجب على السائقين اتباعها للقيادة بشكل آمن أثناء هطول الأمطار، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

و تشمل هذه النصائح بحسب ما ذكرته الشرطة عبر حسابها في منصة “إكس”:

1- تجنب أماكن تجمع مياه الأمطار.

2- خفف سرعتك.

3- اترك مسافة أمان.

4- تفقد إطارات مركبتك.

5- تأكد من نظافة زجاج مركبتك من الداخل.

6- تأكد من كفاءة مساحات الزجاج.