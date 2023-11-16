“ايدج” تطلق مجموعة أدوات أمنية مفتوحة المصدر لاختبار “خادم DNS “في مؤتمر ومعرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا”

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت “أوريكس لابس”، الشركة الرائدة الحائزة على جوائز في مجال الحماية من المخاطر الرقمية والحلول السيبرانية المتقدمة، اليوم عن إطلاق مجموعة أدواتها الأمنية مفتوحة المصدر لاختبار “خادم “DNS، والتي سيقدّمها باحثوها في مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الرائد “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وبحسب” وام”، يستقبل مؤتمر ومعرض الأمن السيبراني الرائد “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا” أكثر من 40 ألف متخصص في مجال أمن المعلومات وأكثر من 300 جهة عارضة و300 متحدث عالمي مشهور من أكثر من 120 دولة. ويقام الحدث في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول للتقنيات السيبرانية والفضاء في ايدج: “يعدّ حلّ اختبار “خادم DNS ” أحدث حلول الحماية من المخاطر الرقمية التي تؤكد التزام مجموعة ايدج بتمكين منظومة قوية للأمن السيبراني في دولة الإمارات. ونحن فخورون بإتاحة الفرصة لنا لعرض مهارات وخبرات الباحثين في شركة “أوريكس لابس” خلال معرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا”، مما يدعم التزامنا بتعزيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأوضح أن الباحثين المسؤولين عن التقديم، اللذين تم اختيارهما بعناية من قبل منظمي “بلاك هات”، سيعرضان خبرتهما خلال ثلاث جلسات مختلفة خلال المعرض ..وسيقوم إيفان جيديك، كبير الباحثين الأمنيين في “أوريكس لابس”، بتقديم أداته الخاصة لاختبار PolarDNS النافذ، بالإضافة إلى الحديث عن أمان محلّل “DNS”، بينما سيناقش ماريو روخاس كيف يمكن أن يصبح الذكاء مفتوح المصدر نقطة قوة أمنية، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة باحثي “أوريكس لابس” للتقديم في معرض “بلاك هات الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وقال سوميت دار، الرئيس التنفيذي لشركة “أوريكس لابس”: “إنه لمن دواعي سرورنا أن نقدّم مجموعة أدواتنا لاختبار “خادم DNS ” في “بلاك هات”، مما يعزز سمعة شركات الأمن السيبراني الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويدعم التوسع الدولي لبلادنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويدلّ هذا الإنجاز الكبير على الجودة والعمق المهني والمعرفة المتخصصة التي يتمتع بها باحثونا الأمنيون ..كما نفخر باختيارنا للمشاركة في هذا الحدث المرموق، مما يؤكد التزامنا بالتميز والدقة والأبحاث الأمنية المستندة إلى القيمة والتي تحظى بتقدير كبير من قبل عملائنا”.

وتُركّز استراتيجية “أوريكس لابس”، التي تأسست عام 2020، على القابلية العالية للتطوير والابتكار السريع والبراعة الهندسية لمعالجة مشكلات الأمن السيبراني المعقدة. وتتخصص الشركة في صياغة الحلول المعيارية لتلبية متطلبات عملائها.

ومن خلال الاستفادة من خبرتها الواسعة في علوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأبحاث الأمنية، والبيانات الضخمة، قامت “أوريكس لابس” بتكوين فريق متميز من مطوري البرامج الذين يمكنهم التعامل بفعالية ودقة وابتكار مع تحديات الأمن السيبراني المعقدة.