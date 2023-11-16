نشكركم على متابعتكم خبر مجلس الأمن السيبراني وجامعة عجمان ينظمان مسابقة “التقاط العلم” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 16 نوفمبر 2023 08:01 مساءً - متابعة – نغم حسن

نظم مجلس الأمن السيبراني بالتعاون مع جامعة عجمان مسابقة “التقاط العلم” للأمن السيبراني، والتي استضافتها الجامعة بهدف تشجيع الطلبة على اكتساب مهارات الأمن السيبراني بطرق إبداعية؛ وذلك بالشراكة مع “رد تيم هاكر أكاديمي”، وبرعاية شركة BugLoud آفاق الإسلامية للتمويل.

وبحسب “وام”، شارك في المسابقة 157 طالبا مقسمين إلى 67 فريقا على مرحلتين، حيث خاض المتسابقون 22 تحديا مختلفا في الأمن السيبراني عبرسبع فئات رئيسية للتهديدات السيبرانية وتم توجيههم لإيجاد حلول نموذجية لكل تحدي.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات : في عصر يشكل فيه الأمن السيبراني جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية الوطنية، نعمل باستمرار على دعم العديد من المبادرات لتمكين الشباب وتعزيز مهاراتهم في هذا المجال الحيوي انطلاقاً من إيماننا الكبير بأهمية الاستثمار في مستقبلنا الأمني وضمان استدامته.

وأضاف: من خلال التعاون مع مؤسسات تعليمية رائدة مثل جامعة عجمان، نسعى لإيجاد جيل جديد من الخبراء الذين سيكونون الركيزة الأساسية في التصدي للهجمات السيبرانية وحماية مواردنا الوطنية.

من جانبه أكد الدكتور خالد الصالح نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية أهمية الأمن السيبراني في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، مضيفا أن جامعة عجمان واحدة من الجامعات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعمل عن كثب لغرس المهارات التقنية المتقدمة بين الطلبة.

وشارك في فعاليات المسابقة جيزل علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “رد تيم هاكر أكاديمي”، ومحمد طارق العوضي، مؤسس شركة BugLoud، ويسرى باقي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في آفاق الإسلامية للتمويل الذين قدموا آراءهم القيمة حول الأمن السيبراني ودور الشراكة بين الصناعة والأكاديمية لتعزيز المهارات في مجال التكنولوجيا.

وفاز بالمركز الأول فريق “شاهين”، الذي ضم الطلاب محمد الحمادي، وسلطان أحمد، وفيصل النعيمي، فيما حصل على المركز الثاني فريق “ديدسك” الذي ضم حمزة عبدالرحيم وألكسندر، بينما حصد جائزة المركز الثالث فريق ضم مالك العطيبي، وبلال القرنة، ومعاذ حمارشه.

وأظهرت الفرق المشاركة في الفعالية معرفة عميقة بالأمن السيبراني ممزوجة بالتفكير الإبداعي والابتكاري لإيجاد حلول جديدة ومبتكرة أذهلت الحكام والجمهور.