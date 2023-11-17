نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:56 صباحاً - متتابعة: نازك عيسى

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين عائشة محمد أحمد بالحرفية “وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين”.

وشغلت سعادتها سابقاً منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل ووكيل وزارة مساعد لشؤون العمالة المساعدة في الوزارة، كما تولت عدداً من المسؤوليات المتعلقة بمكاتب وتراخيص العمل، وأسهمت في تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع العمل والعمالة المساعدة في الدولة، وإطلاق عدد من المشاريع والمبادرات الهادفة لرفع كفاءة سوق العمل.