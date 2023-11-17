نشكركم على متابعتكم خبر غداً الدراسة عن بعد في المدراس الحكومية والخاصة في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين نظراً لظروف وتقلبات الطقس على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 08:56 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة، قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بعجمان تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدراس الحكومية والخاصة وذلك حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة.

قرر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين ؛وبالتنسيق مع منطقة أم القيوين التعليمية ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة “عن بعد” في المدارس الحكومية والخاصة في الإمارة يوم غد الجمعة، وإغلاق دور الحضانة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة الإدارية والتدريسية، كما قرر الفريق منح حرية اختيار نوع التعليم غداً لإدارة الجامعات والكليات ، ليتم التنسيق بعد ذلك مع الطلاب .

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي برأس الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة.

ورفع فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة حالة التأهب والجاهزية للحالة الجوية التي تسود بعض مناطق الدولة.

ويوجه الفريق بتفعيل إجراءات استمرارية الأعمال لضمان مواصلة الخدمات والمنتجات الحيوية على مستوى الإمارة وعدم انقطاعها بما يحقق السلامة العامة والاستجابة الفعالة.

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في إمارة الشارقة الخيمة تحويل وانتقال الدراسة عن بعد في المدارس الحكومية بالإمارة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 حفاظاً على سلامة الهيئة الإدارية والتدريسية وأبنائنا الطلبة نظراً لظروف وتقلبات الطقس في الدولة .