نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 نوفمبر 2023 09:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 17-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، يتخلله بعض السحب الركامية ويصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة.

وأضاف البيان: “الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة وتؤدي، إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وتتراوح سرعتها بين 15 – 30 كم/س تصل إلى 55 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (26 – 30) / الصغرى (20 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (27 – 32) / الصغرى (19 – 24).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 24) / الصغرى (15 – 19).

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.