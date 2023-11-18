نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – تنويه هام من هيئة الطرق والمواصلات في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 08:52 صباحاً - خاص – نغم حسن
حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي على استخدام مترو دبي للوصول بشكل أسهل، عبر محطتي مترو المطار مبنى رقم 1 و 3، وذلك نظراً لتقلبات الجو.
وأضافت الهيئة بأنه يفضل للمسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلتك، مشيرةً إلى إمكانية تحميل تطبيق ”سهيل” الذي يساعدهم على تخطيط رحلتهم، وذلك عبر متاجر آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي آب غاليري.
وأكدت الهيئة أنها تبذل جهودها للتعامل مع تأثير الأمطار في دبي وفق أفضل الإمكانيات بالمشاركة مع شرطة دبي و بلدية دبي وشركة نخيل لإزالة تجمعات الأمطار وإعادة الحركة المرورية على الطرق.