نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – تنويه هام من هيئة الطرق والمواصلات في دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 08:52 صباحاً - خاص – نغم حسن

حثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المسافرين عبر مطار دبي الدولي على استخدام مترو دبي للوصول بشكل أسهل، عبر محطتي مترو المطار مبنى رقم 1 و 3، وذلك نظراً لتقلبات الجو.

وأضافت الهيئة بأنه يفضل للمسافرين الانطلاق قبل 4 ساعات من موعد رحلتك، مشيرةً إلى إمكانية تحميل تطبيق ‎”سهيل” الذي يساعدهم على تخطيط رحلتهم، وذلك عبر متاجر آب ستور أو غوغل بلاي أو هواوي آب غاليري.

وأكدت الهيئة أنها تبذل جهودها للتعامل مع تأثير الأمطار في ‎دبي وفق أفضل الإمكانيات بالمشاركة مع ‎شرطة دبي و بلدية دبي وشركة نخيل لإزالة تجمعات الأمطار وإعادة الحركة المرورية على الطرق.