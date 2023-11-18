نشكركم على متابعتكم خبر ولي عهد عجمان يُطلق منصة “شؤون المواطنين” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 08:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، “منصة مكتب شؤون المواطنين بحكومة عجمان”، وذلك في مكتبه بديوان الحاكم.

وبحسب صحيفة “البيان”، تهدف المنصة إلى خدمة المواطنين بأحدث الطرق وأيسرها وصولاً عبر المنصة الإلكترونية www.ajmancao.ae.

وأكد سموه أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتسخير الإمكانات كافة لتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم.

وتابع سموه: إن المنصة تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات على الصعد كافة، في انسجام تام مع الأهداف الوطنية المنشودة لوضع المواطن نصب أعيننا وتمكينه من التمتع بالأسلوب المعيشي الذي يليق به.

وأكد أن الحكومة تعمل من أجل إسعاد المواطن وتحقيق رفاهيته وهو العنوان الأول في مستهدفاتنا الاستراتيجية.