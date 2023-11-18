نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات يوم غد السبت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 10:00 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد السبت الموافق في 18-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الأحد، وغائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية على الجزر وبعض المناطق الساحلية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، ويصاحبها سقوط أمطار.

وأشار البيان إلى احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية و الداخلية خاصة غرباً.

وأضاف البيان: “الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب المثيرة للغبار والأتربة وتؤدي، وتتراوح سرعتها بين 15 – 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.