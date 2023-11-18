نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك المغرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 10:58 صباحاً - متابعة – دوت الخليج

أرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك “محمد السادس”، ملك المملكة المغربية الشقيقة، في ذكرى استقلال بلاده.

وبعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى ملك المغرب.