نشكركم على متابعتكم خبر وصول أول طائرة إلى الإمارات ضمن مبادرة استضافة ألف طفل فلسطيني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

وصلت أول طائرة تحمل 15 فلسطينيا من الأطفال وعائلاتهم، إلى الإمارات، صباح اليوم، ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. لعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة.

وحطت الطائرة القادمة من مطار العريس في مصر، وعلى متنها أطفال يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومرضى سرطان يحتاجون لعلاج حثيث.

وكانت دولة الإمارات أرسلت 51 طائرة إلى غزة، تحمل على متنها 1400 طن من المساعدات الغذائية والصحية ومواد الإيواء، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.