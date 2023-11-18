نشكركم على متابعتكم خبر بلدية الشارقة تسيطر على تجمعات مياه الأمطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – دوت الخليج

قالت بلدية مدينة الشارقة، إنها سيطرت على تجمعات مياه الأمطار في مختلف مناطق المدينة، بفضل المعدات والآليات المتنوعة، وكوادر العمل على مدار الساعة.

ونجحت البلدية في السيطرة على التجمعات وفق خطة الطوارئ التي وضعتها اللجنة العليا لطوارئ الأمطار، واللجان التابعة لها في كافة القطاعات.

وأشار مدير خدمة المتعاملين “خالد بن فلاح السويدي”، إلى أن العمل مستمر على مدار الساعة، لسحب التجمعات باستخدام الصهاريج ومضخات وتصريف المياه من فتحات التصريف وأحواض التجميع.

وأكد، وفق “البيان”، أن البلدية تتعامل مع البلاغات، وتعمل الفرق في الميدان منذ الفجر، بالتعاون مع الجهات المعنية.