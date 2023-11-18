نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يبارك لسلطان وشعب عمان يومهم الوطني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - خاص – دوت الخليج بارك صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لشعب وسلطان عمان يومهم الوطني. وقال صاحب السمو في تغريدة على موقع “إكس”، اليوم: “نبارك للشعب العماني الشقيق ولأخي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله يومهم الوطني المجيد.. ومسيرة نهضتهم المباركة”. وأضاف: “داعين المولى عز وجل أن يديم عليهم الازدهار والاستقرار.. ويديم بين شعبينا الأخوة والمحبة”.