نشكركم على متابعتكم خبر شرطة الشارقة تعرب عن أسفها بحادث التصادم في الفاية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 18 نوفمبر 2023 09:00 مساءً - متابعة : نازك عيسى

أعربت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن أسفها بحادث التصادم الذي وقع مساء أمس الجمعة في منطقة الفاية بالشارقة، وما نتج عنه بوفاة شخص من الجنسية الآسيوية وإصابة آخر، وذلك أثناء ممارستهم هواية “صعود الكثبان الرملية” على تل رملي في المنطقة الوسطى.

وفي هذا الجانب قال سعادة اللواء سيف الزري الشامسي -القائد العام لشرطة الشارقة-: “يرتاد الكثير من الجمهور المناطق الصحراوية خلال العطل للاستمتاع في الأجواء الماطرة، ومن بينهم الشباب، هواة ركوب التلال الرملية، ممن يقومون بالممارسات الخاطئة في هذه المناطق؛ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ووجه اللواء الشامسي رسالة إلى مرتادي تلك المناطق من هواة ركوب الدراجات النارية والمركبات رباعية الدفع، بأن المناطق الصحراوية تُعَدُّ أماكن تقصدها العائلات مع أطفالهم لقضاء أوقات ممتعة خلال موسم الشتاء، بعيداً عن صخب المدن وازدحامها ومن حق الجميع أن يستمع بما تحمله الإمارة من تنوع بيئي وسياحي فريد وجاذب، منوهاً بأن شعور الأمان والسلامة هي مسؤولية مشتركة ويجب على الجميع الالتزام بالأنظمة الأمنية التي قد تؤدي مخالفتها إلى حدوث فواجع تحول المشاعر من السعادة والاستجمام إلى مشاعر الحزن والفقدان.

وناشدت شرطة الشارقة أفراد المجتمع من مرتادي المناطق الصحراوية وهواة استعراض ركوب الرمال في المناطق الصحراوية الالتزام بالقوانين والإرشادات الأمنية، محذرة من القيام ببعض الممارسات السلبية الخطيرة؛ التي تشكل خطورة على حياتهم وحياة الآخرين من مرتادي تلك المناطق، راجين السلامة للجميع.