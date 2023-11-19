نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الأحد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 09:56 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأحد الموافق في 19-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس رطب ليلاً وصباح الإثنين، وغائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب على الجزر وبعض المناطق الساحلية، وتكون السحب الرامية على بعض المناطق الشرقية.

وأشار البيان إلى احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأضاف البيان: ” الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 وتصل إلى 35 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.