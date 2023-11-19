نشكركم على متابعتكم خبر بلدية دبي تطلق حملة لتعزيز السلامة في المواقع الإنشائية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 12:53 مساءً - متابعة – دوت الخليج

أطلقت بلدية دبي حملة السلامة في المواقع الإنشائية، التي تستهدف كافة المواقع قيد الإنشاء في الإمارة، وجميع العاملين فيها.

وتهدف المحلة إلى رفع نسبة الالتزام بمعايير وقواعد السلامة والأمان في المواقع الإنشائية، وحماية الأفراد فيها، وتقليل الحوادث والمخاطر والإصابات.

وشجعت البلدية على استخدام الوسائل المبتكرة لتطبيق متطلبات السلامة، وإعطاء الأولوية لحماية العمال.