نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد : الخدمات الحكومية المميزة حق للناس في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 02:49 مساءً - خاص – دوت الخليج

اعتمد صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأحد. نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية “تصنيف النجوم”، لـ124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات ومراكز الاتصال أو الخدمات الرقمية.

وقال سموه في تغريد: “اعتمدنا اليوم نتائج تقييم مراكز الخدمات الاتحادية، تصنيف النجوم، لـ124 قناة تقدم خدماتها الحكومية عبر مباني الوزارات أو مراكز الاتصال أو الخدمات الرقمية”.

وأضاف: “جاءت أفضل 6 مراكز في تصنيف 6 نجوم موزعة بين هيئة الإمارات للهوية والجنسية ووزارة الداخلية… مع تفوق مركز الظفرة في المنطقة الغربية وتحقيقه قفزة في أدائه خلال عام واحد فقط ليتنقل من تصنيف الأربع نجوم لتصنيف الست نجوم”.

وأردف: “جاء في قائمة أسوأ المراكز مركز الخدمة في مستشفى كلباء حيث قررنا استبدال مديره والطلب من مدير عام مؤسسة الإمارات الصحية التواجد في المستشفى خلال الشهر القادم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور”.

وتابع: “كما جاء مركز خدمات وزارة الطاقة والبنية التحتية في رأس الخيمة ضمن أسوأ مراكز الخدمة… وقررنا بناء على هذه النتائج منح مهلة 60 يوماً لتحسين الخدمات في المراكز ذات الأداء الضعيف … ومراجعة العقود الوظيفية لمسؤولي هذه المراكز بعد انتهاء المهلة في حال عدم تحسنها نحو إنهائها أو تعديلها”.

واختتم: “الخدمة الحكومية المميزة في دولة الإمارات هي حق من حقوق الناس لن نتساهل فيه… والتفاعل مع الجمهور بطريقة إيجابية عبر قنوات الخدمة هو واجب أساسي على كل مسؤول حكومي”.