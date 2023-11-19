نشكركم على متابعتكم خبر مصرف الشارقة الإسلامي ينال وسام “الأثر المجتمعي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن حصوله على تكريم رفيع المستوى تثميناً لمبادراته النوعية وسجله الحافل في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بحصوله على وسام الأثر المجتمعي (الفئة الفضية) المُقدّم من الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية (مجرى).

وبحسب “وام”، يشكل وسام الأثر المجتمعي علامة وطنية للمسؤولية المجتمعية لتقييم واعتماد ومكافأة ممارسات المؤسسات في مجال المسؤولية المجتمعية و الأثر المستدام المتماشية مع المعاير البيئية و الاجتماعية و الحوكمة تقديراً لنشاطاتها في مجال الأثر المستدام وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والأولويات الوطنية.

جرت مراسم استلام الجائزة مؤخراً ضمن أعمال الدورة الأولى لقمة “عالم هادف” الذي عقدته بدبي شركة الاستشارات الإماراتية “غاية” بالشراكة مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات (مجرى) تحت رعاية وزارة الاقتصاد تحت شعار “صعود اقتصادي عالمي مؤثر”.