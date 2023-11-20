نشكركم على متابعتكم خبر قافلة مساعدات إماراتية تتحرك نحو معبر رفح تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 05:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تحركت اليوم قافلة مساعدات إنسانية إماراتية من مدينة العريش المصرية إلى معبر رفح تمهيداً لدخولها إلى قطاع غزة ليتم توزيعها تحت إشراف إماراتي ضمن عملية “الفارس الشهم 3” التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ضمت القافلة (13) شاحنة بإجمالي حجم مساعدات 272.5 طناً تتكون من 16 ألفا و800 طرد غذائي بوزن 252 طنا محملة على 10 شاحنات، يستفيد منها 84 ألف شخص إلى جانب 360 خيمة بوزن 20.5 طناً محملة على 3 شاحنات.

وتواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار عملية (الفارس الشهم 3) وذلك من خلال تسيير جسر جوي وصل عدده 49 طائرة حتى الآن من أجل تخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة والتي تواجه ظروفاً استثنائية حرجة.