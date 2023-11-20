نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأوغندي العلاقات بين البلدين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

بحث اليوم الأحد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية عبر اتصال هاتفي مع وزير خارجية أوغندا أودنغو جيجي أبو بكر العلاقات الثنائية بين البلدين، ومسارات التعاون وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

واستعرض كلا من الجانبين مخرجات زيارة العمل التي قام بها فخامة يوري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا إلى دولة الإمارات مؤخرا، ودورها في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور.

فيما أشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأودنغو جيجي أبو بكر بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا، والتطور المستمر في التعاون الثنائي في المجالات كافة ومنها التنموية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة المتجددة.

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على استثمار الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المشترك مع جمهورية أوغندا، مشيداً بالتطور المستمر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

من جهته أعرب معالي أودنغو جيجي أبو بكر عن تطلع بلاده لمواصلة تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات في القطاعات كافة، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.