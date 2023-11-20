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الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 20-11-2023.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الرامية يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية.

 

وأضاف البيان: ” الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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