نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الاثنين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 08:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الإثنين الموافق في 20-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الرامية يصاحبها سقوط أمطار على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية.

وأضاف البيان: ” الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة.