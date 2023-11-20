نشكركم على متابعتكم خبر أنور قرقاش: مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 11:49 صباحاً - خاص – نغم حسن

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، مشيراً إلى المشاهد المؤلمة لأطفال غزة القادمين إلى أبوظبي للعلاج.

وكتب سموه عبر منصة “إكس”: “مشاهد أطفال غزة الأبرياء القادمين إلى أبوظبي للعلاج ضمن الدفعة الأولى لمبادرة رئيس الدولة اختلطت فيها مشاعر الألم لمعاناتهم والتأثر بصدق الاهتمام وإنسانية الاستقبال ومهنية التعامل.

مبادرات الإمارات رسائل رحمة وأمل، والحمد لله على نعمة القيادة والأمن والأمان وتسخيرنا لخدمة الإنسان”.