نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يرحب بالمشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - خاص – دوت الخليج

رحب صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة ريس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركين في المؤتمر العالمي للاتصالات 2023.

وقال صاحب السمو، اليوم: “تستضيف دولة الإمارات، ممثلة بحكومتها، اليوم، أهم مؤتمر للاتصالات في العالم، يحضره أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة و900 منظمة دولية وجامعة وشركة، من كافة أنحاء العالم”.

وأضاف، عبر منصة إكس: “المؤتمر العالمي للاتصالات 2023 تتوافق فيه دول العالم على الاتصالات اللاسلكية وتردداتها ودورها في القطاعات الجديدة، كالصحة والتعليم والتصنيع والمدن الذكية وغيرها”.

وأردفت: “فخورون باستضافة حكومة الإمارات لهذا الحدث العالمي.. ونرحب بكافة ممثلي الدول والشركات والجامعات.. ونقول للجميع أهلا بكم في دولة المستقبل.. دولة الإمارات العربية المتحدة”.