نشكركم على متابعتكم خبر شرطة أبوظبي تطلق مبادرة “وجودكم أمان” تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 03:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

أطلقت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة (وجودكم أمان) تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الطفل والذي يصادف 20 نوفمبر سنوياً وذلك تأكيداً على دور مؤسسات المجتمع والشركاء الرئيسيين في دعم تطلعات الاحداث المستقبلية .

وبحسب “وام”، عبر عدد من الاحداث عن امنياتهم وتطلعاتهم نحو الاسهام مستقبلا في مسيرة التنمية والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات كافة بعد اكتمال تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

وقال العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة ان المشرع الاماراتي اهتم بحقوق الطفل و توفير الحماية له من كل المخاطر التي يتعرض لها لافتاُ إلى أن قانون حقوق الطفل “وديمة ( قانون 3 لسنة 2016) يكفل تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.

وذكر ان قانون وديمة اعتبر مصلحة الطفل في كفل الحقوق الأساسية له مثل الحقوق الاسرية والثقافية والحماية والإجراءات والتدابير التي تضمن صحته البدنية والعقلية والنفسية والأخلاقية وعدم تعمد الإضرار به ومراعاة الجوانب النفسية منذ ولادته وحمايته من كل مظاهر الإهمال والاستغلال.

وأكد أهمية دور قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال في شرطة ابوظبي من خلال فروعه المختلفة عبر تعامله مع كافة الجرائم التي تخص الأطفال بجدية وحزم، باتخاذ الإجراءات اللازمة والتوعية بأبرز المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدامهم شبكة الإنترنت، وهي التنمر، الاستدراج من قبل المعتدين، الاطلاع على محتوى غير ملائم، فقدان التحكم بالبيانات الشخصية والإدمان على الإنترنت، مخاطر تقنية متعلقة بالحاسبات «القرصنة، الفيروسات، سرقة المعلومات… وغيرها»، منوهاً بأهمية دور الوالدين في حماية الأطفال من تلك المخاطر.

ولفت العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث إلى اهتمام شرطة ابوظبي بتعزيز وتطوير وصقل مهارات الأحداث بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال ورش عمل وبرامج متخصصة تركز على التأهيل وتنمية المهارات وإدخال الثقة في الاحداث بما يعزز اندماجهم في المجتمع .

وأكدت شرطة أبوظبي أن الطفل له الحق في الإبلاغ عن أي اعتداء أو إساءة يتعرض لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر التواصل مع الخط الساخن لحماية الطفل على الرقم 116111وبدالة أمان على الرقم 8002626 ومراكز الشرطة أو غرف العمليات او عبر الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي www.adpolice.gov.ae او عن طريق بعض المقربين له كالمدرس والاختصاصي الاجتماعي او حتى الممرض والطبيب وغيرهم.