مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث ينظم النسخة الخامسة للمفحام الأولي لماراثون اليوم الوطني للهجن لغير المواطنين

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بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 20 نوفمبر 2023 04:53 مساءً - اختتمت منافسات النسخة الخامسة من المفحام الأولي لماراثون اليوم الوطني للهجن لغير المواطنين، التي تنظمها إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في نادي دبي لسباقات الهجن في منطقة المرموم.

وامتدت مسافة السباق التمهيدي الأول إلى 1200 متر لفئة الوزن المفتوح، وفيه استطاعت سيندي فابر من لوكسمبورج تحقيق المركز الأول على المطية “همام”، تلاها الكسندر اوستروالد من المملكة المتحدة على المطية “الأدبس”، فيما جاءت البلجيكية آن هوبر في المركز الثالث على المطية “دفندر”.

أما في فئة وزن الفردة، لمسافة 1500 متر، تمكنت الاستونية لورا عزت من الحصول على المركز الأول على المطية “الخرم”، تلتها الفرنسية اودي ديرفلينغر على المطية “الشبابي”، فيما جاءت أمينة خلف الرويعي من مملكة البحرين في المركز الثالث على المطية “شيبوب”.

وشهد السباقان مشاركة 26 متسابقاً من 16 جنسية مختلفة مقيمة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة وهي: ألمانيا، النمسا، البحرين، الصين، استونيا، السعودية، إيطاليا، فرنسا، أمريكا، المكسيك، الفلبين، روسيا، بلجيكا، المملكة المتحدة، اليمن بالإضافة للوكسمبورج.

وتوّج سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الفائزين بحضور ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، وبهذا الخصوص أكد بن دلموك، على استدامة نجاح هذه السباقات في كل موسم، والإقبال الكبير من الجنسيات المقيمة للمشاركة فيها، هو مؤشر نجاح للرؤية التي ينتهجها المركز.

وأضاف لقد حققنا الأهداف المنشودة من هذه السباقات، وأهمها تقديم صورة حقيقية عن تراثنا الإماراتي من خلال أحد كنوزه ألا وهو الهجن، وساعدنا العديد من المقيمين والزوار بالتعرف على موروثنا الشعبي الأصيل.

واختتم سعادته الحديث بالقول: أن العمل والتدريبات المستمرة التي خضع لها المتسابقين من قبل المدربين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، انعكس على المستوى المميز والمنافسة القوية بين المتسابقين.

حضور مميز

شهد الماراثون حضوراً جماهيراً لافتًا على مستوى الجاليات الأجنبية المتواجدة في دبي، حيث توافدوا لمؤازرة المتسابقين، وسط أجواء مليئة بالفرح، وعن هذا قالت مارسيل لوفييت: قدمنا كي نشجع صديقتنا أودي التي لم تخذلنا وحققت المركز الثاني وسط منافسة شديدة، حيث تم اللجوء للإعادة لحسم النتيجة.

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نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضًا منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae