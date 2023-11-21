نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع غداً في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز -في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً ومضطرباً خاصة غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:31، والمد الثاني عند الساعة 17:58، والجزر الأول عند الساعة 12:17، والجزر الثاني عند الساعة 01:51.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:57، والمد الثاني عند الساعة 04:48، والجزر الأول عند الساعة 10:29، والجزر الثاني عند الساعة 21:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 21 85 30

دبي 32 21 80 30

الشارقة 31 21 85 25

عجمان 32 23 85 30

أم القيوين 31 20 85 30

رأس الخيمة 31 20 75 30

الفجيرة 28 23 85 50

العـين 31 21 80 30

ليوا 32 20 70 25

الرويس 32 20 70 25

السلع 31 21 85 30

دلـمـا 30 24 85 40

طنب الكبرى 30 25 85 40

طنب الصغرى 30 25 85 40

أبو موسى 30 25 85 50.