نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:55 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 21-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية.

وأضاف البيان: ” الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 وتصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 30) / الصغرى (20 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (28 – 32) / الصغرى (18 – 23).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 26) / الصغرى (13 – 18).

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.