نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً الثلاثاء على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 07:55 صباحاً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 21-11-2023.
وقال المركز في بيانه: “الطقس غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية.
وأضاف البيان: ” الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة مع السحب مثيرة الغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 وتصل إلى 40 كم/س”.
وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض، وهي كالتالي:
المناطق الساحلية والجزر: العظمى (25 – 30) / الصغرى (20 – 25).
المناطق الداخلية: العظمى (28 – 32) / الصغرى (18 – 23).
المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 26) / الصغرى (13 – 18).
وأشار البيان إلى أن البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.