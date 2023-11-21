نشكركم على متابعتكم خبر الشيوخ وكبار المسؤولين يقدمون واجب العزاء في وفاة والدة صقر غباش على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 11:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

قدم معالي الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة والشيخ محمد بن صقر القاسمي والشيخ عمر بن عبدالله القاسمي والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ حميد بن أحمد المعلا اليوم واجب العزاء إلى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي في وفاة والدته .كما قدم واجب العزاء معالي محمد أحمد المر وعدد من المعالي الوزراء وأعيان البلاد .

وأعرب الجميع خلال زيارتهم خيمة العزاء في منطقة السيح برأس الخيمة ــ عن بالغ مواساتهم وصادق تعازيهم لذوي الفقيده، سائلين الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.