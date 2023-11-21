نشكركم على متابعتكم خبر بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل.. افتتاح ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بعد تجديدها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 01:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، افتتاح ساحة الأنشطة والألعاب في روضة جميرا بعد تجديدها وتطويرها، تزامناً مع اليوم العالمي للطفل.

وبحسب “البيان”، بلغت قيمة الصيانة والتجديد وتركيب الأجهزة الجديدة في ساحة الأنشطة، نحو 200 ألف درهم.

وفي هذا السياق، قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، إن عدد الأطفال المستفيدين من المبادرة في روضة جميرا يبلغ نحو 185 طفلاً من مختلف فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم.