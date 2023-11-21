نشكركم على متابعتكم خبر جواهر القاسمي تعتمد 2 فبراير 2024 موعداً لانطلاق النسخة السابعة من “عربية السيدات” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 06:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الثاني من فبراير المقبل، موعداً لانطلاق فعاليات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تستمر حتى 12 فبراير 2024.

وبحسب “وام”، أعلنت اللجنة المنظمة العليا للدورة، عن فتح باب التسجيل أمام الأندية والفرق من الدول العربية كافة، للمشاركة في الألعاب والمنافسات، وذلك من خلال التواصل مع اتحادات الأندية الممثلة للألعاب في كل دولة.

كما أعلنت اللجنة عن تعيين الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة رئيساً للجنة، وسعادة حنان المحمود نائب رئيس اللجنة، ونورة علي الشامسي مديراً للدورة .

واعتمدت اللجنة ثماني ألعاب مفتوحة للمنافسات أمام الفرق من مختلف الدول العربية ، وهي الكرة الطائرة وكرة الطاولة وكرة السلة والرماية والقوس والسهم والمبارزة وألعاب القوى والكاراتيه، وذلك بهدف تعزيز الروح الرياضية بين النساء العربيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة والمشاركة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، يجسد تنظيم الشارقة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حول مكانة المرأة وحقوقها الطبيعية وأدوات تمكينها، وفي مقدمتها المنافسة وتحقيق التفوق في كل المجالات وفي مقدمتها الرياضة، لأنها تعكس صورة المجتمع الصحي والمنتج وتؤكد رقي أخلاقه ورفعة قيمه.

وأضاف : ” كما عودتنا الشارقة أن تكون حاضنةً لأبرز وأهم الفعاليات التنموية والثقافية، ها هي الإمارة تستعد لاحتضان هذه الفعالية الرياضية المميزة، والتي طالما حظيت باهتمام المجتمعات العربية وأندية رياضة المرأة، وقد حرصنا خلال التحضيرات أن تكون دورةً متميزة بنجاحها ورسالتها الراسخة، وأن تكون الشارقة ساحةً يلتقي فيها المتميزون للتنافس في إطار من التعاون وتبادل الخبرات، وأن تكون أيضاً الإمارة التي تستنهض المشهد الرياضي العربي وتدعم تطويره ليكون قطاعاً تنافسياً عالمياً بامتياز”.

وشهدت النسخة السابقة، التي عقدت عام 2020، تنافس 78 نادياً من 18 دولة عربية لحصد ألقاب البطولة، وتحظى دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بدعم ورعاية من سمو الشيخة جواهر القاسمي التي أكدت في أكثر من مناسبة أن رياضة المرأة مؤشر على رقي المجتمعات ومدى تطور ثقافتها.

ويشرف على الدورة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حيث انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة و تقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين.