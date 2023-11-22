نشكركم على متابعتكم خبر عاجل : الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يشارك في اجتماع البريكس من أجل غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 11:55 صباحاً -

متابعة – مروة البطة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إن الوضع الخطير في غزة يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على إكس: “شاركت في الاجتماع الافتراضي لمجموعة بريكس بشأن قطاع غزة”، مضيفاً: “الوضع الخطير في القطاع يتطلب العمل المشترك على توفير الحماية للمدنيين وضمان ممرات مستدامة وآمنة لوصول المساعدات الإنسانية للسكان والوقف الفوري لإطلاق النار”.

وأوضح أن: “الأزمة الحالية تؤكد أن السلام العادل والشامل هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في إيجاد أفق لهذا السلام”.

الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء انطلقت أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» والدول المدعوة للانضمام بدعوة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، لبحث الأوضاع في غزة والشرق الأوسط.