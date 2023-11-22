نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 05:58 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الأربعاء الموافق في 22-11-2023.

وقال المركز في بيانه: “الطقس مغبر إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار خاصة الشمالية والساحلية نهاراً.

وأضاف البيان: ” الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر، وتتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س”.

وتابع، درجات الحرارة تميل إلى الانخفاض خاصة غرباً، وهي كالتالي:

المناطق الساحلية والجزر: العظمى (27 – 32) / الصغرى (20 – 25).

المناطق الداخلية: العظمى (29 – 34) / الصغرى (18 – 23).

المناطق الجبلبة: العظمى (19 – 26) / الصغرى (13 – 18).

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.