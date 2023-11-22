نشكركم على متابعتكم خبر المركزي” يصدر مسكوكات تذكارية من الفضة احتفاء بالدورة الـ 12 لـ” جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 نوفمبر 2023 10:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي”، مسكوكات تذكارية من الفضة احتفاءً بالدورة الثانية عشرة من الجائزة.

ويهدف إصدار هذه المسكوكة التذكارية إلى تسليط الضوء على مساعي دولة الإمارات، الرامية للارتقاء بقطاعها الرياضي وتعزيز مكانته عالمياً.

وتُكرم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي الأفراد والفرق والمؤسسات الذين قدّموا مساهمات رياضية كبيرة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وطرح المصرف المركزي 3,000 مسكوكة من الفضة بهذه المناسبة، تبلغ زنة كل منها 40 غراماً. ويتضمن الوجه الأمامي للمسكوكة صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، محاطة باسم “الدورة الثانية عشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” باللغتين العربية والإنجليزية وشعار الجائزة.

أما الوجه الخلفي للمسكوكة فيتضمن شعار دولة الإمارات محاطاً باسم مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى القيمة الإسمية للمسكوكة (50) درهماً. وتم تسليم المسكوكات إلى “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي “، ولن تكون متاحة للبيع من قبل المصرف المركزي