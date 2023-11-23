نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ووزير خارجية البحرين يبحثان بأبوظبي العلاقات الأخوية وتطورات المنطقة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 05:59 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ” اليوم الأربعاء، في قصر الشاطئ في أبوظبي، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة.

ورحب سموه خلال اللقاء بمعالي وزير الخارجية الذي نقل إلى سموه تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين وتمنياته لدولة الإمارات مزيداً من التقدم والازدهار..فيما حمله سموه أطيب تمنياته إلى جلالة الملك حمد بن عيسى وللبحرين وشعبها الشقيق بدوام التطور والنماء.

وبحث سموه مع معالي الزياني العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، مرحباً سموه بعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة المشتركة بين البلدين الشقيقين برئاسة وزيري خارجية البلدين.

كما تناول اللقاء التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.