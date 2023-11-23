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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة – سوزان حسن

اصبحت طيران الإمارات اليوم أول ناقلة جوية في العالم تجري رحلة تجريبية لطائرتها الإيرباص A380 باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100%.

وكانت الطائرة، التي أقلعت من مطار دبي الدولي وقادها الكابتن خالد بن سلطان والكابتن فيليب رومبيرت، تعمل بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% (SAF) في أحد محركاتها الأربعة لاختبار الأداء والمساعدة في إظهار إمكانات هذا الوقود.

كبديل مباشر يلبي المواصفات الفنية والكيميائية لوقود الطائرات. تشير الدراسات إلى أن SAF يمكنه تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بوقود الطيران التقليدي.

تمهد هذه الرحلة التجريبية الطريق لمواءمة مواصفات ومعايير وقود القوات المسلحة السودانية بنسبة 100٪ واعتمادها مستقبلاً من قبل صناعة الطيران، حيث تتبنى الحكومات استراتيجيات أوسع لدعم وتوسيع إنتاج هذا الوقود.

أكدت الرحلات التجريبية لطائرة A380 أداء القوات المسلحة السودانية وتوافقها، مما يجعلها وقودًا آمنًا وموثوقًا.

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كما أنه يساهم في مجموعة الأبحاث المتنامية في الصناعة لتقييم الآثار المفيدة لوقود SAF بنسبة 100% على أداء الطائرات، مع ملاحظة أن الحد الأكبر لاستخدام خليط وقود الطيران المستدام في محركات الطائرات التجارية المعتمدة حاليًا هو الوقود التقليدي بنسبة 50%. .

وتأتي الرحلة التجريبية لطائرة الإمارات A380 في الوقت الذي يجتمع فيه ممثلون عن صناعة الطيران والمنظمات الدولية والهيئات التنظيمية وكبار المسؤولين الذين يقودون قرارات السياسة في دبي لحضور مؤتمر الطيران والوقود البديل الثالث للمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO). وستقوم شركات إيرباص، وإنجن ألاينس، وبرات آند ويتني، ونيستي، وفيرينت، وإينوك بإجراء الاختبارات والتقييم الفني وتحليل بيانات الرحلة.

يحتوي وقود SAF بنسبة 100% المستخدم في هذه الرحلة على مواد عطرية متجددة وله خصائص مشابهة جدًا لوقود الطائرات التقليدي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القوات المسلحة السودانية لتشغيل طائرة A380، ومن المتوقع أن تكون متوافقة تمامًا مع الأنظمة الحالية للطائرة.

وتم تحميل أربعة أطنان من القوات المسلحة السودانية على الطائرة، وساعدت اينوك في تأمين وقود القوات المسلحة السودانية للرحلات التجريبية، ومزجه مع كيروسين الطيران المستدام من شركة SAK في منشآتها في مطار دبي الدولي.

يعمل أحد محركات Engine Alliance GP7200 بوقود SAF بنسبة 100%، بينما تعمل المحركات الثلاثة الأخرى بوقود الطائرات التقليدي. تعمل وحدة الطاقة المساعدة PW980 التابعة لشركة Pratt & Whitney Canada أيضًا بوقود SAF بنسبة 100%.

وأجرت طيران الإمارات في وقت سابق من الشهر الجاري اختبارات قوة على محرك Engine Alliance GP7200 باستخدام SAF بنسبة 100%، بهدف التحقق من قدرة المحرك على العمل دون التأثير على أدائه أو الحاجة إلى أي تعديلات. وتم إجراء الاختبار الأرضي للمحرك في مركز الإمارات الهندسي في دبي.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «طيران الإمارات هي أول ناقلة ركاب في العالم تشغل طائرة من طراز A380 مزودة بأربعة محركات من طراز Alliance GP7200 تعمل بوقود SAF بنسبة 100%. نحن وشركاؤنا سعداء للغاية، ونحن فخورون بذلك». لقد تمكنت من تخطيط وتنفيذ هذه الرحلة التجريبية، والتي ستؤدي في نهاية المطاف إلى اعتماد الصناعة لوقود القوات المسلحة السودانية بنسبة 100٪.

وأضاف: “مع استمرار نمو الطلب العالمي على البدائل منخفضة الانبعاثات لوقود الطائرات، سيقوم المنتجون والموردون بإنتاج وتوزيع وتوريد وقود القوات المسلحة السودانية خلال السنوات المقبلة لمساعدة طيران الإمارات والصناعة على نطاق أوسع على التقدم في جهودنا للعمليات منخفضة الكربون”.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: “في اينوك، ندرك أهمية العمل بشكل وثيق مع الشركاء الاستراتيجيين وخبراء الصناعة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع، ويسعدنا اليوم أن نؤكد التزامنا تجاه دعماً لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطيران لضمان استمرارية النمو المستدام، المساهمة في أول رحلة تجريبية لطيران الإمارات باستخدام وقود طيران مستدام 100% على طائرة الإيرباص A380. خطوة على الطريق الصحيح نحو الحياد المناخي وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للوقود. طيران منخفض الكربون. ”

وقالت جولي كيتشر، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات والشؤون المؤسسية في إيرباص: “من المثير أن نرى طيران الإمارات تشغل طائرة الإيرباص A380، أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي يعمل أحد محركاتها الأربعة بالوقود المستدام بنسبة 100%. إنها تجربة ممتعة”. ” يعد هذا معلمًا تاريخيًا مهمًا لصناعة الطيران. ويعتبر الوقود المستدام هو الطريقة الأكثر فعالية لمكافحة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعة الطيران ويتزايد الطلب عليه من قبل شركات الطيران الرائدة في العالم.

ويعتبر وقود الطيران المستدام أحد الحلول الرئيسية التي ستساعد في تحقيق هدف الصناعة المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف في الصناعة. وفي إيرباص، نعمل على ضمان تشغيل جميع طائراتنا بوقود الطيران المستدام بنسبة 100% بحلول عام 2030، ونعمل مع الشركاء لتعزيز السوق العالمية لوقود الطيران المستدام. ”

وأضاف كيتشر: «تتمثل رؤية إيرباص في قيادة التحول لتحقيق الطيران المستدام وخلق عالم آمن وموحد، ومن خلال شراكتنا مع طيران الإمارات، نحول هذه الرؤية إلى حقيقة».

وقالت إيمي جونستون، رئيسة تحالف المحرك، وهو مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين جنرال إلكتريك أيروسبيس وبرات آند ويتني: “لقد بنينا نحن وطيران الإمارات علاقة قوية منذ دخول طائرة A380 الخدمة في أسطول الناقلة. نحن فخورون باستخدام SAF الوقود لأحدث رحلات طيران الإمارات التجريبية، ونحن ملتزمون بصناعة طيران أكثر استدامة ونتطلع إلى المستقبل.

وهنأ عزيز قليلات، نائب رئيس المبيعات والتسويق العالمي لشركة جنرال إلكتريك أيروسبيس لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وتركيا، طيران الإمارات على هذا الإنجاز الكبير. وقال: “كما أثبتت الرحلات التجريبية، فإن الابتكار والتعاون هما مفتاحان لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050. نحن فخورون بدعم جهود الصناعة نحو مستقبل أكثر استدامة ونؤكد أن جميع محركات GE Aerospace و Engine Alliance تعمل على مزيج SAF المعتمد حاليًا، ونحن نقود رحلة صناعة الطيران للحصول على شهادة SAF بنسبة 100% من خلال الأبحاث والاختبارات المكثفة.”

وقال جراهام ويب، الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة برات آند ويتني: “يعد الاستخدام الموسع لـ SAF أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف الطيران المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر، ونحن ملتزمون بضمان أن جميع محركاتنا ووحدات الطاقة المساعدة لدينا تلبي تيار SAF بنسبة 100٪. وساهمت رحلات طيران الإمارات على طائرات A380 في “تكثيف الجهود لوضع معايير مستقبلية لهذا النوع من الوقود، مما سيساعد على تقليل الانبعاثات الصادرة عن جميع الطائرات التجارية العاملة لعقود قادمة”. ”

وقال جوناثان وود، نائب رئيس تطوير الأعمال للطيران التجاري والمتجدد في نيستي: “لقد حصلنا على شهادة SAF ونشيد بجهود طيران الإمارات للمساعدة في تمهيد الطريق. تعمل نيستي بشكل وثيق مع شركائنا لتسريع التوافر والاستخدام. “القوات المسلحة السودانية، نتطلع إلى زيادة إمدادات القوات المسلحة السودانية في دبي. “علاوة على ذلك، في حين أن هذا الوقود يلعب دوراً حيوياً في الحد من انبعاثات السفر الجوي، ومن أجل الاستفادة الكاملة من إمكاناته في إزالة الكربون، نحتاج إلى تحقيق استخدام SAF بنسبة 100٪. وتعتبر الرحلات التجريبية مثل طائرة الإمارات A380 خطوة مهمة نحو تحقيق الوقود المستدام. خطوة مهمة في التبني 100%”.

هنأ الرئيس والمستشار العام لشركة Veriant، ديف كيتنر، طيران الإمارات على رحلة تجريبية ناجحة أخرى باستخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 100٪ من شركة Veriant والذي يحتوي على Clean BioForm® SAK. وقال: “توضح هذه الرحلة التجريبية أنه بفضل تكنولوجيا الوقود النباتي التي قمنا بتطويرها، يمكن للوقود المستدام بنسبة 100٪ أن يلبي المواصفات الحالية ويعمل بشكل مناسب في محركات الطيران التجاري.

ومن الضروري أن يعمل جميع أصحاب المصلحة معًا، لتمكين التسليم “وقود الطيران المستدام على نطاق أوسع.” “سنواصل العمل مع الشركات التي تتطلع إلى المستقبل، والذي يمكننا من خلاله الاستمرار في تقليل الانبعاثات وتشغيل صناعة طيران أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.”

وفي وقت سابق من هذا العام، أجرت طيران الإمارات بنجاح أول رحلة تجريبية لها باستخدام طائرة بوينج 777-300ER، والتي تم تشغيل أحد محركاتها GE90 بوقود SAF بنسبة 100%.

وفي الشهر الماضي، أقلعت أول رحلة لطيران الإمارات من مطار دبي الدولي باستخدام مزيج SAF بنسبة 50% قدمته شركة شل إيرلاينز. قامت شركة شل بتوريد 315.000 جالون من مزيج SAF إلى طيران الإمارات لاستخدامه في مركز الشركة في دبي.

ووسعت طيران الإمارات مؤخراً شراكتها مع نيستي لتزويد أكثر من 3 ملايين جالون من مزيج SAF للرحلات المغادرة من مطار أمستردام شيبول ومطار شانغي في سنغافورة خلال عامي 2024 و2025.

وتعمل طيران الإمارات حالياً على زيادة كميات مزيج SAF في النرويج وفرنسا، وتستمر في تحديد الفرص لاستخدام هذا المزيج في المطارات المختلفة التي يتوفر فيها.

وبالإضافة إلى المشاركة المستمرة لأصحاب المصلحة، تشارك طيران الإمارات في سلسلة من مجموعات العمل الصناعية والحكومية للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد القوات المسلحة السودانية.

وفي العام الماضي، عملت شركة الطيران مع الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة للمساعدة في تطوير خارطة طريق الإمارات العربية المتحدة لتحويل الطاقة إلى سوائل، والتي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي. وتشارك طيران الإمارات أيضاً بفعالية في خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهيئة العامة للطيران المدني في يناير 2023.