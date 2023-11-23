نشكركم على متابعتكم خبر انطلاق فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 11:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انطلقت أمس في دبي فعاليات منتدى الإمارات للرياضة المجتمعية في نسخته الأولى، الذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة تحت شعار “الرياضة وجودة الحياة” و يستمر حتى 24 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.

وبحسب “وام”، يهدف المنتدى إلى تعزيز الرياضة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي ونشر الثقافة الرياضية في مختلف الأوساط المجتمعية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للعلوم الرياضية وتعزيز دورها في نقل المعرفة في المجالات الرياضية.

ويفتتح معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، فعاليات اليوم الرئيسي للمنتدى غداً ، والذي يتضمن جلسات حوارية حول عدد من الموضوعات المعنية بطرح الحلول ومناقشة القضايا الرئيسية الأكثر أهمية في مجال الرياضة المجتمعية على المستويين المحلي والخليجي، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يشهد اليوم الثاني افتتاح المعرض الرياضي المصاحب للمنتدى لعرض أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تمكين استدامة الرياضة المجتمعية وسيتاح المعرض للزيارة في اليوم الثالث.

وخلال اليوم الأول من المنتدى، استعرضت الوفود المشاركة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين تجاربهم وأفضل الممارسات للارتقاء بالرياضة المجتمعية وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وزيادة التبادل البحثي على كافة الأصعدة.

يحضر المنتدى سعادة عبدالله علي الربعي، رئيس قطاع الشؤون الإنسانية والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرياضية البارزة من الشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية ورؤساء