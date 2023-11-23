نشكركم على متابعتكم خبر منصور بن زايد يهنئ نذير العرباوي بتعيينه رئيساً لوزراء الجزائر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة هاتفياً، نذير العرباوي بمناسبة تعيينه رئيساً لوزراء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.

وبحسب “وام”، نقل سموه في الاتصال تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، وتمنيات سموه للشعب الجزائري الشقيق دوام التقدم والازدهار كما نقل سموه تهاني صاحب السمو رئيس الدولة إلى نذير العرباوي بمناسبة تسلمه مهامه الجديدة.

وأعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن خالص تمنياته لرئيس الوزراء الجزائري التوفيق والنجاح في أداء مهامه ومسؤولياته الجديدة.

وأكد سموه في الاتصال الهاتفي متانة العلاقات التي تجمع الإمارات والجزائر الشقيقة معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد هذه العلاقات مزيداً من التطور والتقدم بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الشقيقين.