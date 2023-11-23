نشكركم على متابعتكم خبر محكمة العين الابتدائية تُلزم شاباً بمخالفات مرورية ارتكبها باستخدام سيارة فتاة دون إذنها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 نوفمبر 2023 10:00 مساءً - متابعة – نغم حسن

ألزمت محكمة العين الابتدائية شاباً بتحويل مخالفات مرورية ونقاط سوداء وبالمصاريف إلى الرمز المروري الخاص به، بعد أن ارتكبها باستخدام مركبة فتاة دون إذنها.

وبحسب “البيان”، رفعت الفتاة دعوى قضائية ضد الشاب طالبته بها بتحويل المخالفات المرورية والنقاط السوداء إلى الرمز المروري الخاص به.

وقام المدعى عليه باستعمال المركبة المملوكة للمدعية دون إذنها أو موافقتها، وارتكب بها مخالفات مرورية، وبعد تقديمها الأوراق المطلوبة والإثباتات لتفيد المحكمة بأن الثابت لها من مطالعة الأوراق أن المركبة موضوع الدعوى التي تمتلكها المدعية، كانت بحوزة المدعى عليه، وكانت المخالفات المطالب بتحويلها على الرمز المروري الخاص به أثناء فترة حيازته للمركبة، وبالتالي يُسأل عن المخالفات الواقعة على المركبة وقت حيازته لها، وعليه يتقرر الحق للمدعية في المطالبة بتحويل المخالفات المرورية المرتبكة على المركبة.