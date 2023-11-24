نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:54 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا يصبح غائما أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح السبت يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

و أوضح المركز في بيانه اليومي ان حركة الرياح شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط ، قد يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعة 10:39 و المد الثاني عند الساعة 23:02 و الجزر الأول عند الساعة 17:06 والجزرالثاني عند الساعة 04:43 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 20:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 و الجزر الأول عند الساعة 13:29 والجزر الثاني عند الساعة 01:33.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 22 90 50

دبي 30 23 90 50

الشارقة 30 21 90 50

عجمان 28 22 90 55

أم القيوين 29 19 95 55

رأس الخيمة 30 19 85 40

الفجيرة 28 23 75 45

العـين 28 17 90 40

ليوا 28 18 95 45

الرويس 26 22 85 55

السلع 26 20 85 45

دلـمـا 26 23 85 55

طنب الكبرى 27 24 80 50

الصغرى 27 24 80 50

أبو موسى 27 24 80 50