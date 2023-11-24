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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 08:54 صباحاً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 24-11-2023.

 

وقال المركز في بيانه: “الطقس صحو إلى غائم جزئياً يصبح غائماً أحياناً على الجزر مع تكون السحب الركامية على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية ليلاً وصباح السبت يصاحبها سقوط أمطار.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 وتصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن موج البحر خفيف إلى متوسط قد يضرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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