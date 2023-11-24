نشكركم على متابعتكم خبر “تريندز” والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي يعززان التعاون في مجال التعليم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 10:58 صباحاً - متابعة – نغم حسن

وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي “RCEP” التابع لليونسكو، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال التعليم.

وبحسب “وام”، تنص المذكرة على دعم جهود الطرفين الرامية إلى تنفيذ البرامج التدريبية، والتنسيق والتعاون في دعم وتطوير الخبرات وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة في مجالات اختصاص الطرفين، ونشر البحوث التي تقود إلى تطوير نظم ومستقبل التعليم.

وقع المذكرة، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، وسعادة مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، الذي يمتلك خبرة واسعة في مجال التعليم، مؤكدا أن هذا التعاون سيساهم في تعزيز وتأكيد دور البحث العلمي في تطوير التعليم، واستشراف الموضوعات والأحداث.

من جانبها، أكدت سعادة مهرة هلال المطيوعي أهمية التعاون مع مركز تريندز الذي يتمتع بقدرات مميزة في مجال البحوث والاستشارات، معربة عن تطلعها لأن يثمر هذا التعاون عن برامج ومشاريع ومبادرات تساهم في تطوير التعليم في المنطقة.