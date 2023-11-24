نشكركم على متابعتكم خبر أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 11:56 صباحاً - متابعة – نغم حسن

انخفضت أسعار الذهب في دولة الإمارات صباح اليوم الأربعاء، حيث وصل سعر الغرام من عيار 24، إلى 241.50 درهم إماراتي.

ووصل سعر الغرام عيار 22، إلى 223.75 درهم، والغرام من عيار 21، إلى 216.50 درهم، مقابل 185.50 للغرام من عيار 18.

وتتأثر أسعار المعدن الأصفر بعدة عوامل، أبرزها الحركة العالمية وسوق المجوهرات والتضخم وأسعار الفائدة.