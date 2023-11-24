نشكركم على متابعتكم خبر “الإمارات للتعليم المدرسي” تعتمد الجدول الزمني المحدث لاختبارات الفصل الدراسي الأول على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الامتحانية المحدثة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023-2024 للصفوف من 3 حتى 12، حيث أضيفت امتحانات يوم 30 نوفمبر الجاري عوضا عن يوم 2 ديسمبر.

وبحسب “البيان”، تم مراعاة إجازة عيد الاتحاد الـ52 التي تبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023.

ويستكمل الطلبة اختباراتهم بعد إجازة عيد الاتحاد الـ52، بتاريخ 5 ديسمبر بدلاً من 4 ديسمبر 2023.

وبناء على ذلك، سيكون آخر يوم لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 6 ديسمبر لبعض المراحل و7 ديسمبر لبعضها الآخر.