نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – رئيس الدولة يأمر بتوسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 24 نوفمبر 2023 07:03 مساءً - متابعة – نغم حسن

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، بتوسيع نطاق الدعم المقدم لتعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة لتشمل جميع أصحاب المزارع والتي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.. وذلك في إطار حرص سموه على دعم فئة المزارعين المواطنين والقطاع الزراعي في الدولة وتعزيز جهودها في تحقيق الأمن الغذائي.

وبحسب “وام”، يبدأ العمل بهذه المبادرة في الأول من شهر يناير عام 2024 .. فيما ستتولى شركة الاتحاد للماء والكهرباء تنفيذها وتحديد آليات الاحتساب والحوكمة المطلوبة بهذا الشأن.

وسيتم تغطية فرق التعرفة للكهرباء على أساس 7.5 فلس / كيلو وات ساعة لجميع المزارع في مناطق شمال الإمارات، بشرط مزرعة واحدة لكل مواطن .. ويُعتمد الدعم شهرياً في فواتير الاستهلاك لخدمة الكهرباء لحساب المزرعة.